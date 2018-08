Manager inglese lascia 41 milioni di sterline per i poveri assititi da Oxfam

Certamente non pensava che sarebbe morto così presto e in quel modo. Ma la sua lungimiranza adesso sta portando un po' di sollievo agli ultimi della terra, i poveri assistiti dall'organizzazione non profit Oxfam. E' a loro infatti che andrà l'eredità di Richard Cousins, ex amministratore delegato del gruppo di catering Compass, deceduto a 58 anni, in un incidente aereo mentre si trovava in vacanza in Australia a fine 2017.



Si tratta du una cifra decisamente significativa: 41 milioni di sterline. La storia è riportata dal quotidiano inglese The Sun. In quello sfortunato viaggio insieme a Cousins sono morti anche la sua fidanzata Emma Bowden, 48 anni, la figlia undicenne di lei, e i due figli di lui, Edward, 23, e William, 25, oltre al pilota del velivolo. Secondo The Sun, Cousins aveva modificato il suo testamento circa un anno prima della sua morte. Inizialmente la sua fortuna era tutta destinata ai due figli, Edward e William, successivamente aveva inserito una clausola per cui in caso di morte anche dei suoi figli, il più grande beneficiario della sua eredità sarebbe stata Oxfam.



Nei mesi scorsi era emerso che solo 3 milioni di sterline erano andati all'associazione, mentre i fratelli di Cousins avevano ricevuto un milione di sterline ciascuno. Ora c'è da sperare che davvero tutti quei soldi finiscano per allievare le sofferenze di chi non ha nemmeno i soldi per mangiare e curarsi: proprio quest'anno infatti Oxfam ha dovuto affrontare il coinvolgimento di alcuni suoi operatori in casi di sfruttamento della prostituzione e abuso di persone vulnerabili.

Martedì 21 Agosto 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 18:46

