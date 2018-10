Manovra in Aula a fine novembre: salta l'aumento dei fondi famiglia. Tagli dell'80% alle Regioni che non ridurranno i vitalizi

testo integrale ).



La nuova bozza del testo contiene in totale 108 articoli, contro i precedenti 115, per 77 pagine. La manovra di governo approderà nell'Aula della Camera tra il 29 ed il 30 novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute d'Aula per consentire alle commissioni l'esame della Manovra.

Pressing sui vitalizi nelle Regioni. A quanto apprende l'Adnkronos, il M5S sta lavorando per far entrare in legge di bilancio la norma che taglia i vitalizi anche agli eletti nelle Regioni. In particolare, la norma in questione prevedrebbe una riduzione di ben l'80% dei trasferimenti per quelle Regioni che non tagliano i vitalizi di governatori e consiglieri regionali, «senza ovviamente toccare -assicurano fonti di governo 5 Stelle- la sanità, i disabili, la scuola e altri servizi essenziali».

Salta l'incremento al fondo per la famiglia: la nuova bozza datata 30 ottobre non contiene la misura che aumentava gli stanziamenti di 100 milioni all'anno dal 2019, così come invece previsto dalle versioni precedenti della legge di bilancio. La norma prevedeva il sostegno a misure in favore della natalità, della maternità e della paternità per contrastare la crisi demografica.