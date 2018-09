Manovra, deficit verso l'1,9% ma Lega e M5S puntano a farlo salire ancora

Martedì 25 Settembre 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 21:43

Governo e maggioranza sempre alle prese con la manovra. A due giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che delinea i confini contabili della legge di bilancio, si conferma l'intenzione di fissare l'asticella del deficit appena sotto la soglia psicologica del 2%, all'1,9. E al contempo si ragiona della possibilità che nel corso dell'esame in Parlamento il tetto venga rivisto ancora una volta al rialzo, salendo di qualche decimale fino a un massimo del 2,1-2,2%.Un percorso, che anche nella sua versione più minimalista comporta che le Aule di Camera e Senato approvino, a maggioranza assoluta, la richiesta dell'Esecutivo di rinviare il pareggio di bilancio. La caccia alle coperture si esercita comunque a ampio raggio e Lega e 5 stelle continuano a studiare il modo per poter mettere in campo le misure bandiera: pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza. Ed è proprio quest'ultimo che sarà al centro di una riunione convocata dal vicepremier Luigi Di Maio con i ministri pentastellati, che all'unisono ribadiscono di essere pronti a mantenere le promesse fatte.Il che non vuol dire che non possano essere fissati alcuni paletti per delimitare la platea di chi potrà chiedere l'assegno, che sempre Di Maio ribadisce sarà operativo da marzo 2019, riducendo così gli oneri per le casse dello Stato: è di oggi infatti l'annuncio, fatto però dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente però della Lega Guido Guidesi, dell'ipotesi di collegare l'erogazione dell'assegno alla condizione economica così come fotografata dall'Isee oppure di immaginarlo come «incentivo all'occupazione» e quindi magari a tempo. Ciò che appare ormai scontato è che questa misura, come molte altre, sarà ospitata in un provvedimento ad hoc collegato alla manovra, che nelle intenzioni dell'Esecutivo sarà invece snella e viaggerà in tandem con un decreto fiscale.I gialloverdi, almeno a parole, continuano a restare inamovibili anche sulla necessità di riformare la legge Fornero che allunga l'età pensionabile: al momento, riferiscono fonti vicine al dossier, sarebbe allo studio sempre e solo una combinazione fra età anagrafica e contributi maturati senza quindi prevedere una decurtazione dell'assegno per chi sceglie di lasciare il lavoro. Ma non è escluso che di fronte alla stretta finale, valutate le spese necessarie, il governo scelga una strada diversa.Intanto, con l'ambizione di riuscire anche a raggranellare un tesoretto sommerso continua il lavoro sulla cosiddetta pace fiscale che potrebbe riguardare anche l'Iva, limitando la sanatoria a sanzioni e tributi. Sempre sul fronte fiscale, in campo poi un primo segnale sui prezzi dei carburanti, con un taglio delle accise da circa 250-300 milioni.Tornando al quadro macro, è sempre più scontato che l'Italia ricorrerà ampiamente al deficit per finanziare la prima legge di bilancio dell'esecutivo Giuseppe Conte ma resta che «il fianco scoperto del Paese è il debito pubblico», osserva il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, e che quindi Roma si collocherà sotto la soglia francese del 2,8%.