Martedì 8 Ottobre 2019, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 19:20

La maggioranza impegna il governo a provvedere in manovra «alla promozione delle misure di welfare, al sostegno del sistema sanitario universale, al rafforzamento delle politiche abitative, all'implementazione di interventi in favore delle famiglie, con particolare riguardo all'azzeramento delle rette per gli asili nido per i redditi medi e bassi e un ampliamento dell'offerta a partire dal Sud e all'introduzione dell'assegno unico per i figli». Lo si legge nella bozza di risoluzione che la maggioranza presenterà al Def.