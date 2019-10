LEGGI ANCHE

«Puntiamo all'abolizione del superticket in modo permanente dal 2020». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde così ai cronisti -entrando al convegno sul lavoro alla Cgil - che gli chiedono un commento alla manovra.«Sarebbe un segnale forte -continua Speranza- per superare le diseguaglianze». Il ministro, poi, ha affrontato il tema della mancanza del personale sanitario: «dalle Regioni arriva un grido dì dolore per la mancanza di personale sanitario. Dobbiamo impegnarci a dare risposte possibili».