Manovra: stop all'Iva, sgravi fiscali ridotti e via gli 80 euro. Quota 100 con gradualità

Giovedì 9 Agosto 2018, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 08:27

Avvio della flat tax e del reddito di cittadinanza. Ma anche un primo intervento sulle pensioni e quella spinta agli investimenti che è il chiodo fisso del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il vertice ministeriale che ha preceduto il Consiglio dei ministri di ieri è servito a fare il punto della situazione prima della (breve) pausa estiva e a fissare l'agenda per la ripresa. L'esecutivo ha davanti a sé un puzzle complicato e il titolare di Via Venti Settembre sta cercando innanzitutto di imporre un metodo di lavoro, al di là delle dichiarazioni politiche più o meno roboanti che arrivano da suoi colleghi.Del metodo fa naturalmente parte anche la ricerca delle adeguate coperture finanziarie. Il conto provvisorio è al di sopra dei 25 miliardi e comprende l'eliminazione dei previsti aumenti dell'Iva, l'impatto della minore crescita rispetto alle stime e dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, le spese annuali inevitabili (compreso uno stanziamento almeno parziale per il rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici) e la copertura degli interventi fortemente voluti dai due partiti di maggioranza.