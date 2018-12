Manovra, nuovo scontro. Lega: «Stop a ecotassa e incentivi auto green»

Sabato 15 Dicembre 2018, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15-12-2018 15:15

Stop non solo all'ecotassa sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla manovra, che rientra nel pacchetto dei "segnalati" e che è firmato dal capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, la Lega punta a cancellare l'intero pacchetto di norme approvato alla Camera. La proposta è stata presentata in commissione Bilancio a Palazzo Madama.«Come governo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, sulle auto come su altro. Se gli amici del M5S trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti». Così il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia risponde a chi gli chiede dell'emendamento della Lega che cancella la ecotassa ma anche gli incentivi per le auto ecologiche.Anche sul reddito di cittadinanza Lega e 5 stelle restano prodondamente divisi. «La terza regione che prenderà il reddito di cittadinanza, per numeri, sarà la Lombardia: qui c'è questo mito, che nel nord va tutto bene e nel sud va tutto bene. In realtà le sofferenze sono ovunque, a me l'Italia piace tutta, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, non c'è un Italia che non mi piace perchè è più in difficoltà», ha affermato il vicepremier ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, su Facebook. «Mi piace il risotto alla milanese e la pizza napoletana. Dire - aggiunge in riferimento alle parole di Giancarlo Giorgetti - che il reddito di cittadinanza piace alle persone che non ci piacciono, vuol dire che non ci piacciono le persone in difficoltà che sono nelle periferie di Milano e Torino, di Pescara e di Palermo. Sono ovunque, e - conclude Di Maio - siamo stati eletti per aiutare le persone che non stanno bene. La nostra vera sfida è aiutare chi è in difficoltà».