Giro di vite da 40 milioni per i rimborsi del gasolio usato per l'autotrasporto di merci e persone. Nell'ultima bozza del decreto fiscale collegato alla Manovra di stamattina si introducono limiti per la l'importo massimo rimborsabile dell'accisa agevolata sul gasolio commerciale, carburante considerato un sussidio ambientale dannoso.



I rimborsi si potranno ottenere se con ogni litro di gasolio si percorre almeno un chilometro (percorrenza specifica minima), mentre attualmente viene riconosciuto per l'intero quantitativo consumato. L'obiettivo è di «evitare fattispecie elusive e per incentivare il consumo efficiente di gasolio nell'attività di autotrasporto», spiega la relazione tecnica. Il gettito atteso è pari a 65,7 milioni nel 2021 e 56,9 milioni nel 2022.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 21:17

