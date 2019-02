Manovra, la Ue: «Il governo ha corretto la traiettoria ma i danni erano già stati fatti»

Lunedì 11 Febbraio 2019, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 12 Febbraio, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La traiettoria di bilancio dell'Italia era sbagliata, e prima che venisse corretta grazie al negoziato con l'Ue «i danni all'economia erano già stati fatti». Così il commissario europeo per il Mercato unico e vice presidente dell'esecutivo di Bruxelles, Valdis Dombrovskis.«Abbiamo rivisto al ribasso le stime di crescita e bisogna dire che anche in precedenza avevamo detto che la traiettoria di bilancio scelta non aiutava fiducia e stabilità finanziaria e ha portato all'aumento dei tassi, al calo di indicatori sulla fiducia e a crescita rallentata. Il Governo ha corretto questa traiettoria in modo considerevole, ma i danni erano già stati fatti», ha aggiunto Dombrovskis.«È importante preservare l'indipendenza della banca centrale e delle istituzioni dei mercati finanziari», ha poi sottolineato il vicepresidente della Commissione europea rispondendo alle domande dei giornalisti sui casi Bankitalia e Consob, con il governo gialloverde che si è detto intenzionato ad azzerare i vertici.