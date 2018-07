Marchionne, l'ospedale di Zurigo: «Grave male da oltre un anno». Fatali due arresti cardiaci

Ora è ufficiale: Sergio Marchionne ha combattuto l'ultima battaglia sulla collina che sovrasta Zurigo, nell'Ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera. E dalla clinica oggi fanno sapere che l'ex ad di Fca

Prima della comunicazione di oggi, ufficialmente Marchionne non era mai stato ricoverato nel Centro ospedaliero, tanto che il suo nome non figurava né tra i degenti né tra i deceduti. «La fiducia dei/delle pazienti nei confronti del ricorso alle migliori terapie possibili e nella discrezione - spiega la struttura - è cruciale per un ospedale. L'Ospedale Universitario di Zurigo (Usz) attribuisce enorme importanza al segreto professionale, e questo vale in egual misura per tutti i pazienti e le pazienti. Lo stato di salute è materia del/della paziente o dei relativi familiari. Per questo motivo fino a questo momento l'Usz non ha preso posizione in merito all'ospedalizzazione e al trattamento del signor Sergio Marchionne. Attualmente l'Usz è oggetto di diverse voci tendenziose da parte dei media relativamente alla sua cura». L'Ospedale spiega di avere diffuso il comunicato «per frenare il susseguirsi di ulteriori speculazioni».

Marchionne è morto ieri dopo una lotta che sembrava interminabile, condita da diverse ipotesi e indiscrezioni di stampa che però non hanno cambiato la sostanza delle cose, il cuore di Marchionne non ha più retto. Dopo un primo arresto cardiaco sarebbe sopraggiunto infatti un nuovo attacco, dopo la terapia intensiva, che lo avrebbe portato a morte naturale. È di fine giugno l'intervento alla spalla destra, da allora, quella che all'inizio doveva essere una banale operazione ortopedica si è piano piano trasformata in un calvario. Con le prime indiscrezioni sul peggioramento delle condizioni di salute del manager, che non aveva annullato nessun appuntamento in agenda e si preparava alla presentazione di una delle ultime trimestrali sotto il suo turno di guardia, sono scattate le misure a tutela della privacy. I giornalisti hanno preso d'assalto il nosocomio, tanto da fare notizia sulla stampa svizzera per l'insolito capannello davanti all'austero ospedale, e hanno trovato un servizio d'ordine pronto a impedire qualsiasi tipo di infiltrazione nella cittadella universitaria della salute di Ramistrasse.