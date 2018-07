Marchionne, peggioramento nelle ultime ore. Accanto a lui i due figli e la compagna

LEGGI ANCHE

Restano molto gravi le condizioni di, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore.L'uscita anticipata dal gruppo decisa ieri dai cda di Fca, Cnh e Ferrari «con profonda tristezza» perchè, ha una spiegato una nota, a causa dell'aggravarsi delle condizioni «non potrà riprendere la sua attività lavorativa», ha destato commozione e attestati di stima in tutto il mondo.