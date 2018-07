Marchionne, condizioni di salute peggiorate. Elkann: è stato leader illuminato

Sabato 21 Luglio 2018, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 18:57

Sono peggiorate le condizioni di Sergio Marchionne. Lo rende noto Fca dopo ore di indiscrezioni sulle sue condizioni di salute e l'annuncio della nomina di Mike Manley ad amministratore delegato del gruppo.LEGGI ANCHE Manley nuovo amministratore delegato Fca LEGGI ANCHE Marchionne, il manager duro che ha salvato la Fiat «Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico», ha affermato John Elkann presidente di Fca. «Sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia. Il mio primo pensiero va a Sergio e alla sua famiglia», ha aggiunto Elkann.