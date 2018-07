Marchionne e Manuela, il lungo addio blindato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 24 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a ZurigoEra un addio. Sta diventando un lungo addio quello di Sergio Marchionne. L'ipotesi, o sarebbe meglio dire il mood, visto che notizie mediche certe non ce ne sono, è quella di un decorso più prolungato, magari anche di poco, rispetto a quanto si pensava negli giorni scorsi. Ma le condizioni dell'ex amministratore delegato di Fca, nel suo letto, tra le macchine sanitarie che lo tengono in vita, nell'ansia dei familiari e dei sanitari che circonda la sua battaglia, restano irreversibili. È una situazione, quella che si sta vivendo, di assoluta sospensione, al punto che Fca ha deciso di far tornare alla base chi si è occupato in questi giorni del contatto con i media.