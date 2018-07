Morto Marchionne, il papà della compagna Manuela: «Stava male da un anno, doveva essere un intervento semplice...»

Giovedì 26 Luglio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 12:42

«Ho parlato con Sergio Marchionne poco prima che venisse operato ed era tranquillo. Aveva persino fissato una riunione che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni». In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , parla Pier Luigi Battezzato, il papà di Manuela, la compagna che da sei anni era al fianco del top manager Fca, scomparso ieri all'età di 66 anni.Prima di operarsi Marchionne avrebbe dato appuntamento in estate al suocero «per riunire la famiglia durante le vacanze». Ora il signor Battezzato starebbe aspettando il ritorno della figlia nella loro villetta di Alpignano e non riuscirebbe a nascondere il dolore: «Mi spiace non essere lì con lei, anche se ci sentiamo tutti i giorni. Quello di Sergio doveva essere un intervento semplice. E invece è accaduto il peggio. Non lo so, a volte penso che se non fossero andati in Svizzera forse sarebbe stato diverso… se si fosse fatto operare alle Molinette, qui in Italia…».E alla domanda della giornalista, se temevano che la situazione precipitasse così, avrebbe risposto: «Doveva essere un intervento semplice… Non lo so, forse sarebbe stato meglio se fosse andato alle Molinette… Forse non era nella condizione di affrontare un’operazione. Non saprei, lui è arrivato in clinica fisicamente provato».Infine, Battezzato avrebbe concluso parlando della figlia: «Non si è mai mossa dalla clinica. Si amavano. Manuela ha scelto di vivere nell’ombra, sempre un passo indietro. Deve essere lei, se vorrà, a raccontarvi di Sergio e della loro storia d’amore».