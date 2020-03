Mattia Barbarossa, 19 anni: da Napoli il pioniere nel lancio di microsatelliti

Mattia Barbarossa è di Napoli, ha da poco compiuto diciannove anni e si è diplomato l'estate scorsa al liceo Villari. Un ragazzo come tanti, penserà qualcuno, ma non lo è affatto. Il suo sguardo è puntato molto in alto, tra gli spazi profondi dell'universo. Mattia è infatti il più giovane fondatore al mondo di un'azienda aerospaziale, la Sidereus Space Dynamics, una startup innovativa aperta nel 2019 con l'obiettivo di sviluppare tecnologie innovative nel settore della space economy. Per questo progetto Mattia Barbarossa, e per tutto il suo percorso arricchito da premi e riconoscimenti internazionali che accumula da quando ha tredici anni, è entrato nella prestigiosa lista dei 100 giovani italiani under 30 più promettenti del 2020 stilata da Forbes, primo nella sezione Scienze.



La rivista ha pubblicato l'elenco dei giovani più influenti e promettenti del futuro, cento menti brillanti, tutte italiane e sotto i 30 anni che sono in grado di «cambiare il corso e il volto di 20 settori con le loro idee dirompenti». Gli under 30 selezionati quest'anno da Forbes a livello globale sono definiti «una generazione di giovani leoni pronta a rimboccarsi le maniche» in cui «l'impegno è il segno distintivo verso il successo». C'è chi ha realizzato la prima stampante 3D al mondo nei circuiti di Superbike per fare produzione real time nei box; chi ha fatto parte del team dell'Università di Yale che ha resuscitato alcune cellule cerebrali di un maiale morto; chi ha creato una startup di delivery che consegna qualsiasi prodotto dalla farmacia, inclusi i medicinali con ricetta, direttamente a casa; chi ha inventato una bottiglia intelligente che grazie alla tecnologia blockchain pulisce il pianeta quando viene utilizzata; e chi gestisce una piattaforma che aiuta ragazze a trovare il lavoro dei sogni in prestigiose case di moda come Prada, Valentino e Dior. E poi c'è lui, il napoletano Mattia Barbarossa che è impegnato in ambizioni progetti spaziali.



A 13 anni tiene la sua prima conferenza all'Osservatorio astronomico di Capodimonte sul tema «Le missioni di esplorazione dei corpi minori», a 15 anni partecipa a una competizione internazionale «Lab2Moon» organizzata dalla Nasa sviluppando un esperimento per misurare le capacità radio schermanti delle biomasse sulla Luna. A 17 anni vince invece la competizione internazionale Esa Space Exploration Masters Astrosat Huntsville dell'agenzia spaziale Europea, aggiudicandosi un ufficio all'Università dell'Alabama ad Huntsville, dove fu progettato il primo razzo che portò gli Stati Uniti sulla Luna. A 18 anni appena compiuti fonda Sidereus Space Dynamicsdi cui rappresenta il Ceo più giovane al mondo del settore aerospaziale, ottenendo finanziamenti dall'incubatrice di startup Manager Innovation e diventando speaker al TedxTalks.



I Transorbital Expedition Vehicle sono il prodotto di punta dell'azienda di Space Economy. Si tratta di un piccolo trasportatore di microsatelliti a lungo raggio, capace di spedire 25 chili verso la Luna, partendo dalla bassa orbita terrestre. Il trend attuale del settore è quello dei satelliti miniaturizzati, chiamati tipicamente microsatelliti e cubesats, capaci di riprodurre in costellazioni le funzioni dei grandi satelliti di vecchia generazione, ma a un costo notevolmente ridotto, accessibile alle aziende private. Sfortunatamente le orbite più lontane non sono ancora accessibili a causa delle grandi quantità di carburante necessario. Sono quindi dotati di propulsione elettrica e possono essere montati su satelliti per missioni studiate su misura, performando traiettorie e scenari altrimenti impossibili, a esempio voli radenti in bassissima orbita terrestre, spostamenti del piano orbitale, trasferimenti di costellazioni in orbita geostazionaria, missioni lunari una volta ogni tre mesi e voli interplanetari. Il primo lancio è previsto tra 384 giorni. Ultimo aggiornamento: 08:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA