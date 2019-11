McDonald's, si dimette il ceo Easterbrook: aveva una relazione con una dipendente

Si è dimesso il Ceo di McDonald's Steve Easterbrook dopo che è stata scoperta una sua relazione, consensuale, con una dipendente del gruppo. Lo rendono noto alcuni media Usa.

La decisione del colosso degli hamburger di licenziare Easterbrook, 52 anni, è arrivata in un momento molto delicato per il gruppo che da tempo sta cercando di contrastare il calo delle vendite e una diminuzione dei clienti. Ma un'indagine interna - fa sapere la società - ha appurato come da parte del Ceo si sia consumata la violazione di alcune norme del codice etico e di condotta del personale del gruppo. «È stato un errore», ha commentato lo stesso Easterbrook: «Sono d'accordo con il board dell'azienda sul fatto che è l'ora di farmi da parte». Il manager sarà immediatamente sostituito da Chris Kempczinski, 51 anni, fino ad oggi presidente di McDonald's Usa. Easterbrook ricopriva l'incarico di Ceo dal marzo 2015.

