Martedì 13 Marzo 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 16:36

Nuove metropolitane made in Naples per Copenaghen. Hitachi Rail Italy firma un accordo del valore di circa 50 milioni di euro con Metroselskabet, società nata da una partenership tra il comune danese, il Governo noreuropeo e la città di Frederiksberg, per la fornitura di otto treni driverless (senza conducente) per le linee M1/M2 della metropolitana della capitale.Hitachi Rail ha già una forte presenza a Copenaghen. Sempre sulle linee M1/M2 dal 2002 circolano infatti 34 veicoli realizzati nelle fabbriche italiane di Napoli, Pistoia e Reggio Calabria e a questi si aggiungono i 39 treni costruiti per la linea di Cityringen che entreranno in servizio dal prossimo anno, tutti senza conducente.I nuovi treni saranno prodotti negli stabilimenti di Napoli, dove saranno realizzati i carrelli e la componentistica elettrica (il cuore del convoglio), e Reggio Calabria, dove sarà effettuato l'assemblaggio, assieme alle casse e all'allestimento dei convogli. Le nuove otto metro verranno consegnate entro il 2020 e saranno molto simili a quelle fornite per Cityringen con alcuni adattamenti necessari per consentirne l'utilizzo sulle linee M1/M2. I treni saranno quindi all'ultimo livello di evoluzione tecnologica già sviluppato per i veicoli di Cityringen.«Il contratto firmato a Copenaghen – dichiara Maurizio Manfellotto, amministratore delegato Hitachi Rail Italy – conferma la capacità della nostra azienda di offrire prodotti e servizi con elevati standard di sicurezza, affidabilità e confort al passeggero, in grado di soddisfare i nostri clienti, consentendoci di creare con essi rapporti di fiducia e di lunga durata».