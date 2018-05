Mezzogiorno, tracollo demografico: perderà centomila abitanti l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Maggio 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 11:07

Campania regione più giovane d'Italia? Ancora per poco. Tra dieci anni, nel 2028, cadrà l'ultimo primato positivo della regione, con un'età media che nel 2028 sarà ormai tutt'altro che verde - a quota 45,3 anni - mentre il Trentino Alto Adige le strapperà il primato sia pure d'uno soffio: 45,2. Il destino demografico dell'Italia è stato tracciato ieri dall'Istat in un report a suo modo epocale, che prevede con diversi gradi di probabilità il futuro da oggi fino al primo gennaio 2066. Ed è un futuro a tinte fosche per il Mezzogiorno, il cui spopolamento è già in atto a un ritmo superiore a 100 mila abitanti l'anno e si accentuerà nei decenni a venire fino a precipitare dai 20,8 milioni di abitanti attuale a 15,8 milioni nel 2065: 5 milioni in meno. Per il Centronord la situazione è stabile, con una lunga fase di residenti stazionari intorno ai 40 milioni e un declino che si accentua solo nelle previsioni più di lungo periodo, quando morirà le generazione del baby boom nata negli anni Sessanta. C'è un 30% di probabilità, segnala l'Istat, che il Centronord non cali affatto mentre per il Mezzogiorno il destino è segnato in negativo persino nello scenario più favorevole (e meno probabile).La Campania, in tale quadro, non fa eccezione. Quella che oggi è ancora una regione dinamica dal punto di vista demografico, vedrà progressivamente aumentare l'età media che dai 42 anni attuali supererà i 50 nel 2049. L'invecchiamento, sia chiaro, è un destino amaro che interessa tutta la penisola ma tra mezzo secolo i giovani italiani e neoitaliani abiteranno soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio oltre che in Trentino e in Valle d'Aosta.