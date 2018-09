Milleproroghe: ok ai rimborsi per le vittime di crisi bancarie

Venerdì 7 Settembre 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 17:21

Via libera delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera all'emendamento, riformulato, al decreto legge milleproroghe per consentire rimborsi rapidi ai risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie e «già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'Arbitro per le controversie finanziarie» nonché ai risparmiatori «i cui ricorsi - si legge nell'ultima versione della proposta approvata - già presentati saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dal citato Arbitro».Secondo l'emendamento dei relatori al dl milleproroghe approvato in commissione, i risparmiatori potranno chiedere alla Consob di ottenere «tempestivamente» un rimborso del 30 per cento, con il limite massimo di 100 mila euro, dell'importo dovuto. La Consob avrà 15 giorni di tempo, dall'entrata in vigore della legge, per pubblicare le modalità di presentazione dell'istanza.