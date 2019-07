«Cerco bravi sarti prototipisti, da sette mesi non riesco a trovarli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Luglio 2019, 08:00

«Purtroppo, sia nelle famiglie sia nel mondo della scuola non si è ancora compreso che soltanto tutelando delle tradizioni e delle eccellenze, come la moda, si crea lavoro». Carlo Casillo, patron della Push di Nola (fatturato da 10 milioni di euro, 40 dipendenti e prêt-à-porter di gamma medio alta venduta in tutta Europa, Usa, Cina ed Emirati Arabi) da circa 7 mesi sta cercando dei prototipisti. Ma senza successo.«Io cerco prototipisti, non semplici sarti e sarte, ma artisti capaci di cucire un abito dall'inizio alla fine, di dargli la vestibilità, di fare un pezzo unico dal quale si faranno i modelli da mandare in produzione. Pur avendone già sei, ne vorremmo prendere stabilmente due, più un altro paio a livello stagionale in concomitanza con il lancio delle nuove collezioni».