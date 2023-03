La Banca di Credito Popolare chiude il 2022 con un utile di circa 5,3 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare, nella seduta del 7 marzo 2023, ha esaminato i dati definitivi del preconsuntivo relativo all’esercizio 2022 che chiude con un utile netto di € 5,3 milioni circa.

Nella precedente informativa, diffusa tramite Sdir e pubblicata sul sito della Banca il 10 febbraio 2023, era stato comunicato, sulla base dei dati preliminari esaminati dal Consiglio di Amministrazione il 9 febbraio 2023, un utile netto di € 8 milioni circa. La differenza è essenzialmente riconducibile al criterio di contabilizzazione degli interessi percepiti sul titolo obbligazionario a tasso misto stepped presente in portafoglio che, a seguito di verifica, è stato ricalcolato nel preconsuntivo da ultimo approvato, per tener conto del tasso di interesse effettivo stimato per l’intera vita del titolo.

BCP conferma, quindi, il trend di crescita degli ultimi anni (utile netto +70% rispetto al 2021) e la solidità dei requisiti patrimoniali, anche nel contesto della operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Banca Regionale di Sviluppo S.p.A. L’aumento delle masse intermediate (+0,8%) e la consistente crescita delle componenti reddituali «core» (+6,5% margine di interesse di cui +19,2% il margine da clientela e +6,3% il margine da servizi), hanno permesso di continuare l’attività di «derisking» (-33% lo stock di crediti deteriorati netti) migliorando sensibilmente il profilo qualitativo dei crediti, con l’indicatore NPL ratio lordo sceso al 5,74% (9,27% nel 2021) e NPL ratio netto al 3,21% (5,01% a fine 2021).

DATI DI SINTESI E PRINCIPALI INDICATORI:

Aggregati patrimoniali:

Masse intermediate a € 4,851 miliardi (+0,8%); Raccolta diretta a € 2,4 miliardi (+1%); Raccolta Indiretta al netto della componente istituzionale a € 615 milioni (+1,9%); Impieghi netti alla clientela a € 1,7 miliardi (+3%).

Solidità Patrimoniale

CET1 ratio, Tier 1 ratio e TCR Phased-in al 15,55% (15,61% nel 2021); CET1 ratio, Tier 1 ratio e TCR Fully Loaded al 15,27% (15,15% nel 2021).

Principali indicatori:

NPL ratio lordo (metrica BCE) al 5,74% (dal 9,27% 2021); Coverage NPLs al 45,9% (48,5% nel 2021); Texas ratio al 28% (40,3% nel 2021); Cost Income Ratio al 62,72% (57,3% nel 2021); LCR e NSFR rispettivamente al 204% e al 129% (208% e 126% nel 2021).