Cassa integrazione e proroga sgravi, il governo lavora a 26 settimane aggiuntive

Il governo in attesa del via libera delle Camere allo scostamento di bilancio sta lavorando in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti il prossimo 31 marzo. La misura allo studio è un intervento totale di 26 nuove settimane di cassa integrazione Covid. È questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle maggiori novità che verrà inserita nel dl ristori. Le 26 settimane di Cig aggiuntive a cui lavora il governo consentiranno di proseguire il percorso che - con il contributo delle 12 settimane inserite in legge di bilancio - ha consentito di allungare la cassa integrazione ordinaria Covid fino al 31 marzo e quella in deroga fino al 30 giugno. L'intervento sarà modulato sulle tre forme di cassa integrazione Covid: più settimane per la deroga e il Fis, meno per l'ordinaria. Con il dl ristori, dunque, la cassa integrazione ordinaria Covid allungherà la sua copertura.

«L'Italia non può permettersi un'ondata di licenziamenti, ma non possiamo nemmeno andare avanti con una logica emergenziale. Personalmente credo che» il blocco dei licenziamenti «debba essere prorogato per i settori maggiormente in crisi, mentre chi ha recuperato i livelli del 2019 credo debba lavorare per tornare alla normalità». Lo ha sottolineato il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, parlando a Radio24.

