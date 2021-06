Imprese senza capitale, le offerte del governo per tornare a competere

A fine 2020 mancavano ancora 17 miliardi per coprire le esigenze di liquidità delle imprese, soprattutto piccole e medie, colpite dal Covid. Eppure ne erano stati coperti ben 31 dalle misure del governo scattate a marzo 2020. Le società di capitali con patrimonio netto inferiore ai limiti legali sono scese nello stesso periodo dal 14 al 12 per cento, dopo il raddoppio netto registrato rispetto ai livelli pre-crisi. Come dire che più di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati