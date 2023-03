Una piccola fabbrica che produce abiti extralusso per i grandi brand e, come una scuola, forma una ad una le sue operaie, garantendo loro anche un elevato standard di benessere. Academy Fashion srl non è un’azienda alle prime armi e nemmeno un pezzo dell’indotto di altre industrie. Aperta dalla famiglia Carrozzo trent’anni fa, a Galatone (Lecce), oggi è condotta dalle sorelle Roberta e Alessandra, realizza capi finiti e si sta pian piano affermando come punto di riferimento del distretto della moda del Salento, oasi privilegiata d’investimento per le firme del lusso.

Eppure, due anni fa stava per chiudere. Abbandonata dal suo maggior committente, in piena pandemia, questa realtà si è trovata senza più ordini e ha deciso di puntare sulle case di moda con le quali negli anni aveva comunque instaurato un rapporto. Una scelta obbligata, che ha dettato anche notevoli sacrifici ma che si è dimostrata vincente. Chanel, Valentino, Givenchy, Alberta Ferretti, Burberry, Alexander McQueen e Dolce&Gabbana sono i brand che compongono il portfolio di AF, alimentando ricavi che nel 2022 hanno toccato 3 milioni di euro. Un risultato frutto del background dell’azienda – un tempo laboratorio al servizio di colossi come Benetton – e della capacità dei suoi 50 collaboratori, scelti sul territorio fra gli allievi delle scuole professionali.

Impressa nell’insegna e già impreziosita dalla collaborazione con l’istituto Cordella, la formazione è la mission che l’azienda ora vuole strutturare con l’ampliamento dei programmi e degli spazi, perché il personale qualificato non si trova e perché le lavorazioni richiedono apprendimento diretto in fabbrica. E visto che l’inflazione morde ancora, per sostenere i propri dipendenti in questo percorso Roberta e Alessandra Carrozzo hanno predisposto il “Welfare Hub”, grazie al quale contribuiscono al pagamento delle bollette, delle rette scolastiche, il rimborso di benzina e la prenotazione di visite specialistiche.

