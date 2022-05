Gentiloni: «Embargo su petrolio russo in 6-9 mesi. Ue fattore di stabilità e di pace». Le sfide da superare per l’#Italia2030 Webinar in diretta

"Nuovi scenari economici globali: le sfide da superare per l’#Italia2030". È questo il titolo del webinar di oggi, 5 maggio aprile, delle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, Mattino, Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia). L’Unione europea è chiamata a fronteggiare una nuova emergenza umanitaria, economica e militare: in discussione non è solo la ripresa economica ma la sicurezza e la tenuta del sistema. Il webinar, in diretta da Villa Miani a Roma, è introdotto dal direttore de Il Messaggero, Massimo Martinelli.

Intervengono: Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia; Dario Scannapieco, Ad e Dg Cassa Depositi e Prestiti; Franco Bernabè, presidente del consiglio di amministrazione Acciaierie d’Italia; Giampiero Massolo, presidente Atlantia S.p.A.; Elena Patrizia Goitini, Ad BNL e responsabile BNP Paribas per l’Italia; Pietro Salini, Ad Gruppo WeBuild; Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e vicepresidente Luiss Guido Carli; Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico; Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Moderano, insieme al direttore Massimo Martinelli, la giornalista Maria Latella e Osvaldo De Paolini, vicedirettore Vicario Il Messaggero.

Il webinar in diretta

«Non è facile modificare la regola dell'unanimità e modificare i trattati. Ma già oggi abbiamo diverse forme di cooperazione rafforzata che ci consentono di andare avanti e,in generale, l'Ue ha dato prova sia nei confronti della pandemia - ormai in modo storico e consolidato - e sta dando prova, nella fase ancora iniziale, purtroppo del conflitto, di un livello di unità e decisione notevole», il dice commissario europeo per l’Economia. «Di fronte alla guerra, credo bisogna prendere tutti noi una decisione preliminare: abbiamo deciso di non intervenire militarmente, abbiamo deciso di sostenere il paese aggredito e i principi che difende» con «delle misure economiche». «Intervenire militarmente sarebbe un errore catastrofico dalle conseguenze incalcolabili» ma c'è «un costo economico da mettere in conto», afferma il commissario europeo all'Economia. Gentiloni invita a considerare i costi sull'economia russa e nei nostri paesi. Le previsioni delle autorità russe sono di una recessione intorno al 9% «chi dice che le sanzioni non sono efficace prende un abbaglio», sottolinea il commissario ma «sicuramente anche le nostre economie rallenteranno».

«L'embargo sul petrolio è una decisione ragionevole e avrà un impatto sulle nostre economie ma su quella russa sarà molto maggiore - continua - La nostra proposta è arrivare a un embargo a seconda prodotti tra 6 e 9 mesi, perché rendersi indipendenti dal petrolio russo non si fa in 24 ore e perche farlo in 24 ore potrebbe avere un impatto sui prezzi del petrolio a livello internazionale forse contraddittorio rispetto ai nostri obiettivi». «Confido che si riuscirà ad avere un percorso in comune fra i vari Paesi. È impegnativo per le nostre economie - ha aggiunto - ma quello che dice la banca centrale russa è che la recessione sarà almeno del 9% e chi dice che le sanzioni non saranno efficaci prende un abbaglio».

«L'Ue è un fattore di stabilità e potrebbe esserlo anche di pace - afferma Gentiloni - Per arrivare a dei cessate il fuoco sono fondamentali interventi delle Nazioni Unite o altri mediatori, come la Santa Sede. Ci sono due condizioni: che la Russia non riesca a imporsi con la forza e ci siano le basi per un negoziato. Chi possa gestirlo è difficile dire, un ruolo potrebbe ricoprirlo la Cina che non ha alcun interesse nel deterioramento delle condizioni economiche globali».

«Continuiamo di essere addizionali a quanto fa il mercato - ha sostenuto l'Ad e Dg di Cassa Depositi e Prestiti - Abbiamo il ruolo di gestore dei fondi del Pnrr e poi forniamo servizi di consulenza ai ministeri. Il Pnrr deve essere uno sforzo di tutti, per mettere le risorse sul piatto al più presto. Il governo sta tenendo il ritmo, ma dobbiamo guardare avanti». «Dobbiamo fare molto di più sull'attività di cooperazione allo Sviluppo - aggiunge - Sarà importante lavorare perché l'Italia possa avere un ruolo importanti in Paesi come quelli dell'Africa. Stiamo facendo i primi passi. Non possono che essere al fianco di chi ha più esperienza di noi, come la Bei, le banche multilaterali. Ma dobbiamo acquisire autonomia. Trovare nuovi mercati può dare nuovi sbocchi per la nostra economia». «La situazione della guerra è complessa - sostiene ancora - Le conseguenze indirette porteranno tensioni sociali anche sull'altra sponda del Mediterraneo. Auspico da italiano e europeo è che sia occasione per creare un'Europa più solida, che parli con una sola voce e faccia sentire il suo peso».

