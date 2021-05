Recovery, fondo complementare: 30 miliardi in più ma non sono “blindati”

Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, sparge ottimismo. Per lui il cosiddetto “fondo complementare” è una vittoria. Il governo ha messo a disposizione 30,6 miliardi, ai quali se ne aggiungono altri 10 per l’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, che si aggiungono ai 191,5 miliardi dei soldi stanziati dall’Europa per l’Italia nella linea principale del Fondo di ripresa e resilienza. Per Giovannini, anzi, il fatto che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati