Recovery, Marco Leonardi: «Ministeri, Regioni e Comuni devono cambiare passo. La sfida è saper spendere»

Professor Marco Leonardi, capo del Dipartimento per la programmazione economica di Palazzo Chigi: il Piano nazionale di ripresa e resilienza è ormai a Bruxelles. C’è stato un grande sforzo del governo per la messa a punto finale. Che tipo di lavoro inizia invece in questi giorni?

«Adesso tutti i ministeri devono prepararsi per gestire i vari passaggi della fase esecutiva del piano, in modo che i tempi vengano rispettati. L’Italia è stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati