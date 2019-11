Le monete che valgono una fortuna, dai 50 centesimi del 2007 in poi: potreste avere un tesoro

Monete da 2 euro, quelle in edizione limitata possono valere 2mila euro

Se avete il, forse vi converrebbe romperlo: all’interno potreste trovare un vero e proprio tesoro. Come ledel 2007, che per una serie di motivi sono rare, quasi introvabili, e valgono tantissimo. Nel 2007 infatti la Zecca mise in circolazione quasi, con la statua equestre di Marco Aurelio in Piazza del Campidoglio a campeggiare su uno dei due lati.Quella monetina è quasi impossibile da trovare in circolazione e il suo valore si è ora moltiplicato: il motivo più plausibile, spiega il Corriere della Sera, è che il numero di esemplari fatti circolare fosse molto minore di 5 milioni. Il suo valore è venti volte superiore al normale, ma non vi allarmate: non diventerete ricchi ad averne una, perché una monetaI 50 cent del 2007 non sono però l’unico esempio: nel 2000 furono messi in circolazione in Spagna le monetine da mezzo euro dedicate a, che attualmente valgono 4 volte tanto (cioè 2 euro). Ci sono però alcune monetine con un errore di stampa, con una mezzaluna sul bordo destro: quelle possono superare i 200 euro.E ancora, restando ai 50 centesimi, c’è il caso di una moneta coniata nel 2002 ma con un errore nei materiali: è più brillante del normale, e può valere 5-6 euro. Poi la moneta da 1 cent con errore di stampa: anziché Castel del Monte, sul retro appare infatti la Mole antonelliana. Ce ne sono in giro circa 7mila e ognun esemplare può valere fino a 6-7mila euro.Infine, un’altra moneta di grande valore è stata coniata sempre nel 2007 nel principato di Monaco ed è quella da 2 euro dedicata a, di cui in quell’anno ricorreva il 25esimo anniversario della morte. Solo duemila gli esemplari fatti circolare: ognuno di loro vale adesso tra i 2mila e i 2.500 euro.