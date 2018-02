Sabato 24 Febbraio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 23:03

I Paesi industrializzati stanno affrontando un'impennata dei loro debiti pubblici che pone una "sfida significativa" ai bilanci man mano che i tassi di interesse aumentano in tutto il mondo. A lanciare l'allarme è l'Ocse, secondo cui il debito nei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico salirà quest'anno a 45mila miliardi di dollari dai 25mila del 2008. Con l'atteso rialzo del costo del denaro gli oneri per rifinanziarlo aumenteranno, pesando sui bilanci e con pericoli per la ripresa economica."Un decennio dopo lo scoppio della crisi finanziaria globale, il debito sovrano nell'area Ocse resta a livelli record e il farvi fronte è una sfida significativa sullo sfondo della continua espansione fiscale nella maggior parte dei Paesi" e del prevedibile aumento dei tassi d'interesse nel mondo, ammonisce l'Ocse. Nell'insieme le strategie di gestione del debito attuate dalla maggior parte dei Paesi hanno aiutato i Governi ad avere portafogli di debito "relativamente ben strutturati", rilevano gli esperti di Parigi. Tuttavia, tra il debito che giunge a scadenza e i deficit di bilancio della maggior parte dei Paesi, i Governi dovranno rifinanziare circa il 40% del loro debito sul mercato nell'arco dei prossimi tre anni e per un quinto questo avverra' nei prossimi 12 mesi. Il che evidenzia le sfide che si pongono, tanto più che la lunga stagione delle politiche accomodanti delle Banche centrali, fatte di tassi d'interesse rasoterra, e di condizioni di mercato propizie per gli emittenti sovrani non durerà in eterno. "Le attuali favorevoli condizioni di finanziamento potrebbero non essere una caratteristica permanente dei mercati finanziari", avverte l'Ocse.