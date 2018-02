Morto Gian Marco Moratti, fratello di Massimo. Il petroliere aveva 81 anni

Lunedì 26 Febbraio 2018, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 16:17

Gian Marco Moratti, numero uno della Saras, l'azienda petrolifera di famiglia, è morto nella notte. Aveva 81 anni. Gian Marco era fratello di Massimo Moratti ex presidente dell'Inter e marito di Letizia Moratti che è stata sindaco di Milano.Gian Marco Moratti che si è spento a Milano nella notte, era nato a Genova il 29 novembre 1936. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Catania. Due matrimoni e quattro figli Angelo e Francesca, avuti da Lina Sotis, e Gilda e Gabriele, nati dalle seconde nozze con Letizia Brichetto Moratti. È stato anche presidente dell'Unione Petrolifera, componente del Comitato Ministeriale per l'Industria, del Comitato Interministeriale per il Coordinamento dell'Emergenza Energetica e anche nel Comitato Nazionale di Coordinamento Contro l'Abuso di Droghe.Gian Marco Moratti è stato anche nei consigli del Corriere della Sera, della Bnl e dell'Inter e presidente di Norman Kraig & Kummel Italiana. Nell'ottobre del 2013 Gian Marco con il fratello Massimo ha blindato il gruppo di famiglia con un patto siglato dalle due accomandite (Sapa) di Gian Marco e Massimo Moratti, nate dalla scissione in due della Angelo Moratti Sapa, vincolando così il 50,02% del capitale della Saras (25,01% ciascuno).