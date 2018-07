«Marchionne malato da oltre un anno», Fca si sfila: noi non lo sapevamo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Luglio 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia non finisce. Il giallo s'infittisce. E ora si aggiunge una grande contesa. Fiat-Chrysler aveva detto che Sergio Marchionne aveva un problema alla spalla. Fonti di famiglia del grande manager automobilistico avevano negato l'esistenza di un tumore. E adesso l'ospedale di Zurigo, che aveva sempre taciuto e mai replicato alle ipotesi di errori medici nel trattamento e nell'intervento a cui è stato sottoposto Marchionne e che gli è stato fatale, fa esplodere il caso a 24 ore dalla morte di questo grande italiano. Dunque la vicenda dei suoi ultimi giorni, ma anche dell'anno che li ha preceduti, in cui l'amministratore delegato di Fca si faceva curare a Zurigo all'insaputa di tutti, non viene affatto seppellita insieme al suo protagonista. E Zurigo, che voleva uscire di scena dopo il tragico epilogo di questa vicenda aziendale, economico-finanziaria, internazionale e insieme mistery e nazional-popolare, attira di nuovo su di sé i riflettori mediatici che notoriamente non le piacciono.