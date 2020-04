Addio a Salvatore Mancuso, fondatore del gruppo Equinox e protagonista della finanza internazionale

Addio al finanziere Salvatore Mancuso, protagonista della finanza nazionale. Nato a Sant'Agata di Militello nel 1949, Mancuso nel 1970 inizia la carriera in Sicilcassa dove dirige filiali per 9 anni. Nel 1984 entra nel gruppo Rodriquez dove sarà prima Direttore centrale della pianificazione strategica e poi Amministratore delegato.



Dal 1992 al 1995 Mancuso ricopre l'incarico di Amministratore Delegato del GruppoGerolimich/Unione Manifatture, realizzandone la ristrutturazione industriale e finanziaria. Intanto, nel 1994, diventa anche Amministratore Delegato di Iritecna, società del Gruppo Iri. Dal 1996 al 1998 si occupa di ristrutturare il gruppo industriale in difficoltà Santavaleria S.p.A. Risale invece al 2000 la fondazione di Equinox Management (Luxembourg), socio accomandatario di Equinox Investment Company S.c.p.A. (Luxembourg) e di Equinox Two S.c.p.A. (Luxembourg), società di investimenti di private equity nei settori dell'industria e dei servizi.



Mancuso nel 2006 diventa membro del consiglio di amministrazione di Capitalia Gruppo Bancario S.p.A. e nel 2007 presidente del Banco di Sicilia, dove segue la transizione dell'istituto di credito nell'ambito del'integrazione con Unicredit Group, dove diventa membro del consiglio di amministrazione l'anno seguente.



Vice presidente di Alitalia Spa dal 2009 al 2013, Mancuso ha ricoperto la carica di amministratore in molteplici società industriali e bancarie.



A dare l'annuncio della morte sulla propria pagina Facebook, il fratello Bruno Mancuso, sindaco del comune messinese di Sant'Agata Militello. «Ciao fratellone, un destino infame ti ha strappato alla vita. Hai dato luce e gioia alla mia vita. Sei stato il mio faro, la mia guida. Sei stato immenso», scrive.



