Addio a Marchionne, l'estremo saluto sul tetto della clinica: lascia un'eredità da un miliardo

Giovedì 26 Luglio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 07:08

Lascia un'eredità fatta di valori, capacità imprenditoriale, cultura del lavoro e dell'innovazione. Certo, anche un patrimonio finanziario probabilmente superiore al miliardo di euro, malgrado la flessione di ieri dei titoli Fca. Ma l'eredità che più appare presente, nel giorno della sua morte, è quella della discrezione e della riservatezza, che avevano segnato il suo percorso, a cui ora si attengono, con scrupolo, anche la compagna Manuela Battezzato, 47 anni, e i due figli avuti con la prima moglie da cui era separato, Orlandina: Alessio Giacomo, 29 anni, e Jonathan Tyler, 24. Entrambi vivono in Canada, dove lavorano alla Philip Morris e alla Ernst & Young, entrambi avevano vissuto in Svizzera con la madre fino ai 18 anni, per poi consolidare e rafforzare il rapporto con il padre una volta raggiunta la maggiore età.