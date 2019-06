Il business della mozzarella di bufala campana dop vale 1,2 miliardi di euro

Giovedì 20 Giugno 2019, 18:26

La Mozzarella di bufala campana dop vale 1,2 miliardi di euro, contando il fatturato del consumo più l'indotto. Una filiera che dà lavoro a 11.200 persone, cioè l'1,5% degli occupati nelle province di Caserta e di Salerno, in 90 aziende, e che incide per l'1,4% sul Pil totale delle due province. I dati, resi noti in Borsa a Milano dal direttore della Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), Luca Bianchi, sono di uno studio voluto dal Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala campana. In riferimento sempre alle ricadute sul territorio, ogni euro di fatturato (il totale è di 577 milioni nel 2017, con una media di 9,3 milioni per impresa), secondo i dati diffusi, ne crea 2,1 nel sistema economico locale. I bilanci di 62 aziende prese in esame da Svimez (pari circa al 90% del fatturato di settore) evidenziano inoltre «una redditività da settore premium» ha detto Bianchi. Il livello medio del margine d'impresa, calcolato col rapporto del risultato prima delle imposte e il volume del fatturato, è del 6,3%, che diventa il 6,8% al lordo della gestione finanziaria. Il risultato prima delle imposte, per questi bilanci, è di 36,6 milioni, cioè circa 590.000 euro per impresa. «Il livello degli investimenti - ha aggiunto Bianchi - è del 14,9%, con una quota di interessi passivi a debito pari allo 0,5% del fatturato».La produzione, quadruplicata in 25 anni (da 115.000 a 494.000 tonnellate), con una crescita media annua del 6%, è concentrata nelle province di Caserta (62% nel 20128), Salerno (30%), meno in Basso Lazio (5%) e a Napoli (2%). Si vende soprattutto in Italia: il 67,29% nel 2018. All'estero è andato il 32,75%, soprattutto in Germania, Francia, Gran Bretagna, Usa, Spagna, Svizzera. Un valore delle esportazioni risultato di 262 milioni (+9% rispetto al 2016) nel 2017, secondo il 'Monitor Distrettì della direzione studi Intesa Sanpaolo di maggio 2018. «La Mozzarella di bufala campana dop - ha precisato Domenico Raimondo, presidente del Consorzio - ha conosciuto negli ultimi anni una crescita significativa. Abbiamo chiuso il 2018 con quasi 50 milioni chilogrammi di prodotto certificato arrivato in tutto il mondo». «I numeri dello studio Svimez - ha proseguito Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio - ci raccontano innanzitutto che la filiera della Mozzarella di Bufala Campana Dop è l'emblema del saper fare italiano».