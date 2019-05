Dalla mozzarella al parmigiano, la rivolta contro i dazi di Trump

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Maggio 2019, 07:00

In valore assoluto chi ci rimetterebbe di più oggi è il pecorino romano che esporta per il 70% oltre Oceano. Ma se diventasse realtà la storia dei dazi sui formaggi italiani, minacciata dal presidente americano Trump quale ritorsione per lo scontro Airbus-Boeing sugli aiuti di Stato al settore aeronautico, nessuna delle Dop e Igp presenti da anni sul mercato Usa ne uscirebbe indenne. Dalla mozzarella di bufala campana Dop che negli Stati Uniti, primo Paese non europeo, ha una quota di export pari al 7%, per un valore economico di circa 4 milioni di euro, al parmigiano reggiano, al grana padano, al gorgonzola, tutti simboli del made in Italy agroalimentare nel mondo. «C'è il rischio di una pesante ripercussione sul settore lattiero-caseario che oggi ha un fatturato di 16,2 miliardi, metà dei quali con i soli formaggi Dop e Igp, dà lavoro a 35mila dipendenti diretti che salgono a 100mila considerando l'indotto», dice Massimo Forino, direttore di Assolatte che dà voce all'intera filiera. E Domenico Raimondo, presidente sia del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, sia dell'Afidop, l'Associazione dei formaggi italiani Dop e Igp, è ancora più esplicito: «È l'intero sistema Dop e Igp europeo a correre il pericolo dice - e non solo per la minaccia dei dazi. Il Consortium of Common Food Names americano ha chiesto infatti al presidente Trump che si blocchino le importazioni di tutti i formaggi dall'Unione Europea in risposta ad un atteggiamento considerato troppo protezionistico dell'Ue su Dop e Igp».