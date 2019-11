Msc Crociere, battezzata ad Amburgo la nuova ammiraglia Msc Grandiosa: è lunga 331 metri

Battezzata oggi ad Amburgo la nave Msc Grandiosa, la nuova ammiraglia di MSC Crociere. Dopo il battesimo, che ha avuto come madrina Sophia Loren, Msc Grandiosa è ora pronta a salpare verso l’Italia, dove sarà impegnata per l’intera stagione 2020 in crociere settimanali in partenza dai principali porti della Penisola.



La nuova ammiraglia di Msc Crociere, lunga 331 metri e in grado di ospitare oltre 6.300 crocieristi, è stata festeggiata nella città anseatica nel corso di una serata di gala, presentata da Michelle Hunziker. Msc Grandiosa, la nave del gruppo più avanzata dal punto di vista ambientale, equipaggiata con tecnologie d'avanguardia e orientate a ridurre le emissioni e migliorare le prestazioni ambientali complessive sia in mare che a terra, ha 1.704 memebri di equipaggio, 2.400 cabine e viaggia auna velocità massim adi 22.3 nodi.



Msc Grandiosa arriverà a Genova il prossimo 22 novembre per iniziare la sua stagione inaugurale con crociere di sette notti nel Mediterraneo Occidentale toccando Civitavecchia, Palermo, Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).



