Msc svela la Seashore, crociere da sogno da Napoli nel 2021

Sabato 21 Settembre 2019, 08:30

Partirà dal porto di Napoli ogni settimana per tutta l'estate 2021 la nave più grande e tecnologia mai costruita in Italia. È la Msc Seashore ed è in costruzione a Monfalcone nello stabilimento della Fincantieri. È l'evoluzione (Evo) della Seaside e della Seaview, le due navi di Msc Crociere che hanno rivoluzionato il modo di andare per mare. Grandi passeggiate esterne, dei veri lungomare dove poter passeggiare, fare shopping, frequentare locali o, soltanto, fare jogging a contatto diretto con il mare.