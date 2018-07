La ricetta di Boccia: «Job's act e sgravi fiscali fondamentali per il Sud»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 8 Luglio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 10:11

«La povertà resta certamente il nemico da battere. E con la povertà anche le disuguaglianze. Entrambe, disuguaglianze e povertà, vanno fronteggiate con la crescita che diventa il presupposto dell'aumento del lavoro: la vera mission Paese di Confindustria. La buona crescita del Pil anche nel Mezzogiorno è dovuta all'impatto positivo sull'economia reale di alcuni strumenti, come il Jobs Act e Industria 4.0. Per questo diciamo di fare molta attenzione quando qualcuno immagina di poterli smantellare. Ricordiamo che il solo credito d'imposta sugli investimenti ha fatto registrare al Sud prenotazioni per 4 miliardi che presto si scaricheranno sul terreno, con ulteriori effetti positivi sullo stato dell'economia e dell'occupazione. Ma un nodo nevralgico per il rilancio della questione industriale nel Mezzogiorno riguarda il destino dell'Ilva di Taranto che può e deve diventare l'avamposto di un nuovo modo di coniugare le esigenze dell'impresa con quelle dell'ambiente».«I fondi europei servono per le politiche di coesione. Per ridurre cioè i divari e costruire occasioni di lavoro, occupazione e crescita, attraverso infrastrutture e competitività per le imprese. Il che significa posti di lavoro strutturali: una vera operazione di difesa della dignità delle persone».«Può essere realistico se s'immagina un percorso di medio termine, avendo fissato priorità e tappe obbligate. Obiettivi ambiziosi hanno bisogno di essere sostenuti da programmi ben congegnati. Il rischio che si corre è voler fare tutto in breve tempo, facendo ricorso al deficit e questo non aiuterebbe. La domanda è: quale orizzonte temporale intende darsi questo governo? In definitiva, occorre stabilire un piano di legislatura».