Il napoletano Domenico Perdono è il nuovo presidente dei Giovani Costruttori Ance

Mercoledì 7 Novembre 2018, 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il napoletano Domenico Perdono è il nuovo vice presidente dei Giovani Ance. A lui la delega all’Edilizia e territorio degli under 40 dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili.37 anni, laureato in economia, imprenditore edile di seconda generazione, Perdono - già vicepresidente del Gruppo Giovani dell’Acen - è amministratore unico della “Perdono development”, società specializzata nello sviluppo immobiliare di complessi residenziali, che opera soprattutto in Campania.Nell’assemblea elettiva in cui hanno votato imprenditori edili provenienti da ogni città italiana è stata eletto la nuova squadra di presidenza composta dal presidente Regina De Albertis e i dai vicepresidenti: Valentina Bianchi, con delega al Centro studi, Stefano Boscolo, con delega alla Tecnologia, innovazione e ambiente, Federico De Cesare, con delega ai Rapporti interni, Luigi De Santis, con delega al settore Economico, fiscale e tributario e progetti speciali partenariato pubblico-privato, Gioia Gorgerino, con delega alle Opere pubbliche, e Tommaso Sciara, con delega alle Relazioni industriali.Sei le linee d’azione della nuova presidenza Giovani Ance, che punta alla collaborazione, formazione, innovazione, comunicazione, qualificazione e internazionalizzazione delle imprese.