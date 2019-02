Giovedì 28 Febbraio 2019, 10:20

Uno sciopero di tre ore proclamato dalla Fiom sta bloccando il solo reparto stampaggio dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arc, dove i lavoratori protestano contro i 18 turni annunciati dall'azienda a partire dal 4 marzo per far fronte a un aumento di richieste della Panda. Le tute blu sostengono che l'implementazione dei turni sarebbe «massacrante» per far fronte all'aumento di richieste della Panda, che farà però scendere la percentuale di cig attualmente in vigore per i lavoratori dello stabilimento campano. La variazione di turnazione è prevista dal contratto specifico adottato negli stabilimenti Fca.