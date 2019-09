«Insufficiente il decreto per il sito di Napoli», l'ira dei sindacati contro Whirlpool

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Settembre 2019, 06:30

Una corsa contro il tempo. Il decreto salva-imprese è in dirittura d'arrivo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge è prevista per oggi, ultimo giorno utile per attivare le tutele a favore di Arcelor-Mittal, che nei mesi scorsi aveva minacciato di lasciare l'Ilva. La norma modifica il Decreto crescita, da poco convertito in legge, che aveva disposto la soppressione dell'immunità per la multinazionale dal prossimo 6 settembre. Tra le disposizioni urgenti del decreto sulle crisi aziendali c'è anche la norma che prevede lo stanziamento di 16,9 milioni di euro a beneficio di Whirlpool per la salvezza del sito napoletano.