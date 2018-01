Mercoledì 24 Gennaio 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 24-01-2018 18:26

Il GOZZO di Apreamare è stato proclamato “European Powerboat of the Year” al Salone di Dusserdolf. Si tratta della prima volta che Apreamare e il suo fondatore Cataldo Aprea, il padre dei moderni gozzi plananti, si aggiudicano il premio. Il sodalizio ultradecennale con Brunello Acampora ed il suo studio, ha generato una seconda rivoluzione, trasformando un’intuizione ed un’esigenza di mercato in un prodotto moderno, elegante, funzionale e nel contempo rispettoso della genesi storica dell’imbarcazione Sorrentina. “Nato come interprete dell’Italian Way of Life e dal forte carattere Mediterraneo, GOZZO ha gia’ sedotto molti diportisti di tutto il mondo, che ne hanno apprezzato il design, la marinita’ ed il sapore del migliore Made in Italy - ha dichiarato Brunello Acampora - Lo considero un riconoscimento importante e quindi un segnale forte per il rilancio della nautica nostrana che in questi ultimi anni ha dovuto spesso cedere il passo ad altri pur avendo una propria forte identità e tradizione". Si tratta, quindi, della terza volta che un progetto di Victory Design si aggiudica l’ambitissimo premio, considerato un vero e proprio Oscar della nautica. GOZZO, realizzata da Imbarcazioni d’Italia Spa, è un natante Open, perfetto mix tra tradizione e innovazione, design e tecnologia, prestazioni e consumi ridotti.