Sabato 12 Ottobre 2019, 08:10

Il trasporto via mare di merci e persone non può essere penalizzato. La nota di aggiornamento al Def sta diventando un vero e proprio incubo per le aziende che operano in settori strategici è che frettolosamente rischiano di finire nel catalogo di quelle considerate ambientalmente sfavorevoli con la conseguente applicazione del passaggio normativo ipotizzato: «Si rimuoveranno o riformeranno progressivamente quelle agevolazioni, incluse le agevolazioni fiscali, dannose per l'ambiente». Insomma finire nel catalogo istituito presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, può significare perdere quelle agevolazioni che fino ad oggi hanno consentito all'armamento italiano di competere nel mercato internazionale. Gli allarmi si susseguono perché finire nel catalogo significherebbe perdere le misure di sostegno che da anni supportano il settore e che hanno permesso allo shipping italiano di sopravvivere a due gravissime crisi da tutti ricordati come veri e propri punti di svolta nella storia dell'armanto: la fuga verso bandiere di comodo (anni Novanta) e quella economica del 2008. Una politica di sostegno che ha prodotto effetti benefici sull'armamento nazionale (è raddoppiato il numero delle navi battenti bandiera nazionale) ma anche l'occupazione, visto che ormai il numero dei marittimi italiani imbarcati ha superato le 30mila unità.