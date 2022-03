18app, bonus classe 2003: via alle iscrizioni e il server va subito in tilt

Dalle 12 di oggi è possibile, per i nati nel 2003, iscriversi alla piattaforma 18app.italia.it per usufruire del bonus da 500 euro voluto dal governo Renzi nel 2017 e destinato, appunto, ai diciottenni. Il bonus è destinato all'acquisto di libri, biglietti del cinema e del teatro, dischi musicali, abbonamenti a quotidiani e in generale ciò che riguarda il mercato della cultura.

Come spesso succede a questo tipo di piattaforme, l'enorme affluenza di utenti che hanno provato ad accedervi ha causato rallentamenti del sistema. Così i giovani aventi diritto al bonus cultura si sono trovati con decinde di migliaia - fino a 90 mila - di persone in coda, oltre a frequenti crash della piattaforma stessa. La protesta si è estesa anche sui social, tanto da portare l'hashtag #18app in tendenza su Twitter in Italia. Il termine ultimo per iscriversi e ricevere il bonus è fissato al 31 agosto 2022 - ci si iscrive con Spid o Cie -, mentre la somma da spendere è utilizzabile fino al 28 febbraio 2023.