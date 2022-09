C'è tempo fino al prossimo 30 settembre per i cittadini per inviare il 730/2022 precompilato. L'Agenzia delle Entrate ricorda che restano ancora meno di tre settimane per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com'è e premere il tasto «invio». Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata. Quest'anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia: con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi.

Il modello precompilato

I cittadini che utilizzano la precompilata, si legge in una nota dell'Agenzia delle Entrate, trovano già inseriti i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, etc.), quelle sostenute per la scuola e l'università dei figli e molte altre. Da quest'anno, inoltre - ricorda l'Agenzia -, chi ha difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online può «autorizzare» un familiare o un'altra persona di fiducia a operare per proprio conto nell'area riservata del sito dell'Agenzia e non perdere così i vantaggi della precompilata. La dichiarazione accettata senza modifiche, infatti, esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali; ma anche in caso di modifica basterà conservare solo i documenti relativi alla parte variata.

* Come visualizzare la dichiarazione - Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre entrare nella propria area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per inviare il 730 c'è tempo fino a venerdì 30 settembre, mentre per il modello Redditi web la scadenza è fissata al 30 novembre 2022.

* Come "delegare" una persona di fiducia - Novità di quest'anno è la possibilità di affidare a un familiare o a un'altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. Se la procura è conferita al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado, il contribuente (rappresentato) può inviare il modello anche online, tramite i servizi telematici, o via pec; se invece è conferita a un'altra persona di fiducia, occorre conferire la procura presso un ufficio. In tutti quei casi in cui, a causa di patologie, la persona rappresentata non può recarsi in Agenzia, la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un'attestazione del medico di base del rappresentato.

#Precompilata: meno 20 giorni alla scadenza del 30 settembre per l’invio del modello 730. Ricorda che da quest'anno puoi anche delegare una persona di fiducia all’accesso e alla trasmissione della dichiarazione. Qui maggiori info https://t.co/6y3pqlm1gH pic.twitter.com/6zFY1ysKzG — Agenzia Entrate (@Agenzia_Entrate) September 10, 2022

* Un video tutorial, una guida e le faq per orientarsi in vista dell'invio - E' online sul canale YouTube istituzionale dell'Agenzia un video-tutorial che illustra ai contribuenti i passi fondamentali per l'invio. Online sul sito delle Entrate anche la guida «L'accesso ai servizi online per rappresentanti e persone di fiducia» che spiega le regole per estendere l'accesso alla propria dichiarazione e agli altri servizi fiscali online a un familiare o a una persona di fiducia. E' inoltre online un sito interamente dedicato all'assistenza: «Info 730», con tutte le informazioni utili e una specifica sezione dedicata alle domande frequenti, in cui i cittadini possono trovare risposte ai loro dubbi.