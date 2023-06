Arriva il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sui nuovi «elementi di incoerenza» che fanno scattare i controlli preventivi sulla dichiarazione dei redditi. Si tratta dei presunti errori che avviano le verifiche e possono portare a rivedere gli eventuali rimborsi previsti con il 730 precompilato.

APPROFONDIMENTI Precompilata 2023 al via Quando arrivano i rimborsi? Bonus mobili

Dallo scorso 11 maggio è possibile accettare, modificare ed eventualmente inviare il modello precompilato. Prima si manda, registrando tutte le spese, prima si ottengono gli eventuali conguagli. Si tratta della differenza tra quanto è dovuto al Fisco e quanto spetta. I soldi si ottengono direttamente in busta paga o sul proprio conto corrente Iban. L'arrivo dei rimborsi, quindi, dipende dalla data di presentazione della domanda.

Dichiarazione dei redditi, come ricevere i rimborsi con lo stipendio di luglio: ecco quando inviare il 730 precompilato

I rimborsi con il 730 precompilato

Dalle spese sanitarie a quelle per le ristrutturazioni passando per le rette scolastiche e molti altri oneri che danno diritto a sconti fiscali: oltre un miliardo e 300 milioni i dati ricevuti a sistema per predisporre i modelli di quest’anno e semplificare l’adempimento per i cittadini. Da quest’anno, inoltre, è possibile affidare la propria dichiarazione a un familiare o una persona di fiducia con una semplice delega online o in videocall.

Gli elementi che fanno scattare i controlli

Gli elementi che fanno partire direttamente i controlli preventivi sono lo scostamento dei dati che risultano nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente. Non solo, fa scattare le veriche anche la presenza di altri elementi di incoerenza rispetto ai dati comunicati da enti esterni. I controlli possono essere sui modelli 730 accettati e inviati dal contribuente (oppure tramite sostituti d’imposta), ma anche sulle dichiarazioni trasmesse tramite Caf o professionisti abilitati.

Quando scattano le verifiche

I controlli si fanno quando ci sono modifiche che incidono sulla definizione del reddito o dell’imposta, oppure quando si verificano incoerenze rispetto ai criteri dell'Agenzia o quando i rimborsi superano i 4mila euro. Le verifiche, se si rispettano i tempi di invio, possono essere fatte entro 4 mesi dalla scadenza dell'invio del 730, quindi entro il prossimo febbraio 2024.