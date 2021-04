«PescAgri» a Ischia, il settore ittico guida la transizione ecologica del Mediterraneo

«New green deal» anche nel settore ittico, in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra. La svolta parte oggi da Ischia, con la presentazione di «PescaAgri Cia Campania», la prima associazione dedita al settore ittico di Cia Agricoltori Italiani che intende valorizzare i pescatori e l’intera filiera, puntando a strategie all’avanguardia nel Mediterraneo, facendo leva, per cominciare, su «imbarcazioni verdi e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati