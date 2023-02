Attacco hacker ad Acea, nessun servizio essenziale toccato: sospetti su un gruppo russo

Acea - azienda pubblica italiana e holding di un gruppo attivo nei settori ambientale, energetico e idrico - informa di aver subito «nella giornata di oggi un attacco hacker che non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti, ovvero la distribuzione di acqua e elettricità, grazie alla pronta gestione del problema con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e Centro anticrimine informatico della Polizia Postale».

Dall'attacco, informa Acea, «risultano in questo momento parzialmente interessati i servizi IT interni dell'Azienda per le necessarie attività di analisi e controllo». Nessun impatto, ribadisce l'azienda, per gli utenti.

Il gruppo Acea informa di aver subito "un attacco hacker che non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti, ovvero la distribuzione di acqua e elettricità" si legge nella nota #ANSA https://t.co/HxeAshAPIm — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 2, 2023

La Procura di Roma attende un'informativa sull'attacco hacker all'Acea. Al lavoro ci sono anche gli specialisti della polizia postale.