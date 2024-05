«Per noi è uno stimolo per affrontare le sfide del settore dei servizi idrici in continua evoluzione». Così commmneta l'amministratore delegato di Acqua Campania Stefano Alabani il premio Industria Felix. La cerimonia si è svolta all’Auditorium di Città della Scienza, a Bagnoli, dove è andata in scena la settima edizione del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete”. Sono state premiate le 141 imprese campane più performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente: tra queste, Acqua Campania S.p.A. è risultata essere tra le migliori del settore utility. Il riconoscimento è stato ritirato dall’Amministratore Delegato della società, ing. Stefano Albani, alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Albani è molto soddisfatto: «È per noi motivo di grande orgoglio aver ricevuto un premio così prestigioso. Un attestato che certifica la bontà del nostro percorso ma che rappresenta anche uno stimolo in più per affrontare le continue sfide che il nostro settore, quello dei servizi idrici, ci pone».

APPROFONDIMENTI Il premio Mediterraneo 2024 alla neurologa napoletana Marina Melone Marano, i più giovani commemorano Francesco Della Corte ucciso in metro a Piscinola Salerno, eccellenze campane: Premiata per la seconda volta l'azienda "Contact Centre Sud"