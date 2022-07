«Adler Group», rinnovata la partnership con Ferrari per il triennio 2022-2024

«Adler Group», gruppo campano leader nella componentistica automotive, ha rinnovato il contratto di sponsorship del «Ferrari challenge trofeo Pirelli Europe» e North America e con Ferrari nell’ambito delle Competizioni GT, che vedranno la partecipazione della Casa di Maranello anche nella categoria Hypercar a partire dal 2023.

Le due società hanno rinnovato l’accordo per il triennio 2022-2024. Paolo Scudieri, presidente di Adler Group, dichiara: «Siamo entusiasti di rinnovare il contratto di partnership del «Ferrari challenge trofeo Pirelli» e di Ferrari Competizioni GT. La tradizione del marchio e la continua dedizione al miglioramento e all’innovazione rendono da sempre sinergica questa partnership. Con Ferrari condividiamo la passione per l’evoluzione tecnologica e per le sfide che evidenziano lo spirito dell’eccellenza italiana. Siamo estremamente orgogliosi di continuare questa collaborazione».